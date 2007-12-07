تهیه‌کننده و بازیگر فیلم سینمایی "خاک سرد" درباره اکران فیلم به خبرنگار مهر گفت: "مدتی است با شرکت گویا فیلم برای پخش فیلم قرارداد بسته‌ایم و آنها در تلاش هستند در صورت خالی بودن برنامه سینما طی یک ماه آینده "خاک سرد" را اکران کنند. معتقدم اگر این فیلم تبلیغات خوبی داشته باشد در جذب مخاطب موفق خواهد شد."

فروتن و اکرانی در "خاک سرد"

وی در ادامه افزود: "فضا و ساختار متفاوت قصه و حضور بازیگری چون محمدرضا فروتن با ظاهری متفاوت و ایفای نقشی خاص می‌تواند در جذب مخاطب موثر باشد." فیلم سینمایی "خاک سرد" دومین ساخته رضا سبحانی بر اساس فیلمنامه مشترک وی و یزدان عشیری است و در آن هیلا اکرانی، ارسلان قاسمی و خلیل خواجه‌نظامی بازی می‌کنند.

آشتیانی سپس درباره فعالیت‌های جدید خود در عرصه تهیه‌کنندگی گفت: "مدتی است برای ساخت فیلم "نقابتو بردار" به نویسندگی و کارگردانی علیرضا سمیعی تقاضای پروانه ساخت داده و در نوبت دریافت پروانه هستیم. البته در حال حاضر پیش‌تولید مقدماتی فیلم را شروع کرده‌ایم تا به محض دریافت پروانه ساخت تولید فیلم را وارد مرحله جدی خود کنیم."

آشتیانی فیلم "نقابتو بردار" را اثری در ژانر کمدی معرفی کرد و گفت: "این فیلم گرچه به سینمای بدنه تعلق دارد، اما اثری است متفاوت که با قصه جذاب می‌تواند نظر مردم و هم منتقدان را جلب کند." وی قصد دارد برای ساخت این فیلم از بازیگران مطرح و سرشناس سینما دعوت کند.