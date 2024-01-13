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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

همزمان با بارش نزولات آسمانی؛

راهداری آذربایجان غربی در پی بارش برف به حالت آماده باش در آمد

راهداری آذربایجان غربی در پی بارش برف به حالت آماده باش در آمد

ارومیه-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آماده‌باش کامل ۹۰۰ تن از کارکنان راهداری برای خدمات رسانی در محورهای ارتباطی استان همزمان با بارش نزولات آسمانی خبر داد.

ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: همزمان با ورود سامانه بارشی به استان، ۹۰۰ نفر پرسنل این اداره کل در قالب ۶۸ اکیپ و ٢٠ گشت راهداری در ۶٨ راهدارخانه، شیفت‌های مرکز مدیریت راه‌ها و نیروهای پشتیبانی جهت برف روبی و نمک پاشی، اقدامات پشتیبانی و حمایتی در راستای برقراری تردد در محورهای ارتباطی سطح استان حضور داشته و در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین ۴١۵ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سبک و سنگین و ٢٠ برف روب مکانیزه نیز برای خدمات رسانی آماده شده است که حین بارش عملیات‌های زمستانی را انجام می‌دهند.

دست نشان اظهار کرد: با بیان اینکه در فصل زمستان در برخی محورها با بارش شدید برف و کولاک مواجه می‌شویم، خاطرنشان کرد: برای افزایش آمادگی لازم و جلوگیری از مسدود شدن مسیرها در انبارهای راهدارخانه‌ها، نزدیک به ۶٠ هزار تن ماسه و نمک برای نگهداری، بازگشایی و یخ زدایی محورهای مواصلاتی استان انباشته شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برای سهولت تردد پیش از سفر با تلفن گویای ١۴١ مدیریت راه‌های استان که به صورت شبانه روزی پاسخگوی همشهریان است تماس گرفته و از وضعیت محور مورد نظر اطلاعات کامل را کسب کنید.

کد مطلب 5992847

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