راهداری آذربایجان غربی در پی بارش برف به حالت آماده باش در آمد

‌ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: همزمان با ورود سامانه بارشی به استان، ۹۰۰ نفر پرسنل این اداره کل در قالب ۶۸ اکیپ و ٢٠ گشت راهداری در ۶٨ راهدارخانه، شیفت‌های مرکز مدیریت راه‌ها و نیروهای پشتیبانی جهت برف روبی و نمک پاشی، اقدامات پشتیبانی و حمایتی در راستای برقراری تردد در محورهای ارتباطی سطح استان حضور داشته و در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین ۴١۵ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سبک و سنگین و ٢٠ برف روب مکانیزه نیز برای خدمات رسانی آماده شده است که حین بارش عملیات‌های زمستانی را انجام می‌دهند.

دست نشان اظهار کرد: با بیان اینکه در فصل زمستان در برخی محورها با بارش شدید برف و کولاک مواجه می‌شویم، خاطرنشان کرد: برای افزایش آمادگی لازم و جلوگیری از مسدود شدن مسیرها در انبارهای راهدارخانه‌ها، نزدیک به ۶٠ هزار تن ماسه و نمک برای نگهداری، بازگشایی و یخ زدایی محورهای مواصلاتی استان انباشته شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برای سهولت تردد پیش از سفر با تلفن گویای ١۴١ مدیریت راه‌های استان که به صورت شبانه روزی پاسخگوی همشهریان است تماس گرفته و از وضعیت محور مورد نظر اطلاعات کامل را کسب کنید.