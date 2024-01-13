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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

در ۹ ماهه ابتدایی سال انجام شد؛

رشد ۲۸ درصدی تولید تخم مرغ در استان قزوین

رشد ۲۸ درصدی تولید تخم مرغ در استان قزوین

قزوین- مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از رشد ۲۸ درصدی تولید تخم مرغ طی ۹ ماهه امسال در واحدهای تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری تولید تخم مرغ در واحدهای تولیدی استان قزوین ۲۸ درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی نه ماهه امسال ۸۱ هزار تن تخم مرغ در واحدهای مرغداری تخم گذار این استان تولید شده است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: این میزان تولید تخم مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۳ هزار تن بود رشد ۲۸ درصدی داشته است.

وی پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار تن تخم مرغ در این استان تولید شود.

رمضانپور یادآور شد: در حال حاضر ۶۸ واحد مرغ تخم گذار در استان فعال است که ظرفیت تولید آنها ۸ ملیون و ۵۰۰ هزار قطعه است.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان تخم مرغ تولید شده در شهرستان آبیک است که قطب تولید این محصول در کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 5992877

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