مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی استان خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی پهلوانی استان خوزستان به میزبانی شهرستان اهواز روز گذشته و با حضور ۱۱ تیم از ۱۰ شهر و ۵۷ شرکت کننده در ۶ وزن مختلف برگزار شد.

سید مهدی ایوبی رئیس کمیته کشتی پهلوانی استان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر و تشکر از تمامی داوران، مسؤولان و شرکت کنندگان اظهار کرد: در این سری از مسابقات ۱۱ تیم از سراسر استان خوزستان حضور داشتند و در پایان تیم الف دزفول با کسب ۸۴ امتیاز به مقام قهرمانی تیمی رسید و تیم الف شوشتر با کسب ۸۳ امتیاز به مقام دوم تیمی و همچنین تیم امیدیه با کسب ۶۵ امتیاز به مقام سوم تیمی رسیدند.

وی بیان کرد: مسابقات از سطح کیفی بالایی برخوردار بود و امیدواریم با سرمایه گذاری و نگاه ویژه مسؤولان به این رشته در آینده شاهد درخشش کشتی گیران استان خوزستان در سطوح بالاتر باشیم.

همچنین سردار احمد خادم سید الشهدا رئیس هیأت ورزش‌های پهلوانی استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزش پهلوانی یکی از ورزش‌هایی است که از قدیم در استان خوزستان بوده و ما پهلوانان و پیشکسوتانی پرورش دادیم و راهبرد ما این است که این ورزش پهلوانی را در مدارس پویا کنیم.

وی افزود: این مسابقات از ویژگی خاصی برخوردار بود که برای اولین بار ۱۱ تیم از سر تا سر استان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر این مسابقات به عنوان منتخبان استان خوزستان به مسابقات قهرمانی کشور در اردبیل که در بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.