به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در بخشی از سخنرانی ماه رجب سال گذشته که در حسینیه آیت الله علوی بروجردی برگزار شد اظهار داشت: کاسب حلال‌خور شایسته بهشت است.

وی افزود: امام باقر (ع) می‌فرماید: «وَ الْجَنَّةُ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا طَیِّبٌ» حلال‌خور شایسته بهشت است. در موارد تقوا، رشته تقوای کسبی از بالاترین رشته‌های تقواست که من در معاملات، خرید و فروش و اجتناب از محرمات و پرهیزکاری داشته باشم؛ هر پول و نانی را قبول نکنم و زیر بار هر خریدوفروشی نروم.

بخشی از این کلیپ در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود:

*رامین ربیعی کورنده