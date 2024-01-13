حرم مطهر رضوی غرق در نور و شادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز اول رجبالمرجب و فرخنده سالروز میلاد پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت باقرالعلوم (ع) جشنهای این مناسبت مذهبی در حرم مطهر حضرت ثامنالحجج علی بن موسیالرضا (ع) آغاز شد.
به همین مناسبت همه صحنها و رواقهای بارگاه منور رضوی چراغانی و به بهترین عطرها آراسته شده است تا میزبانی شایستهای از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی به عمل آید.
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی از راههای دور و نزدیک با تشرف به حرم مطهر رضوی ضمن تبریک میلاد امام باقر (ع) به محضر امام هشتم (ع) ماه رجب را با دعای خیر آن امام همام آغاز میکنند.
هم اکنون جشنهای سالروز میلاد امام محمد باقر (ع) در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، مدیحه سرایان و مولودی خوانان در این مراسم به شعرخوانی پرداخته و نوای شادمانی سر میدهند.
همچنین همزمان با آغاز ماه رجب، ویژه برنامههای حرم مطهر رضوی بهطور زنده از شبکههای رادیویی و تلویزیونی نیز پخش میشود.
خادمان بارگاه ملکوتی رضوی نیز به استقبال این ماه پربرکت رفتند و با فضا آرایی ویژه رنگ و بویی دیگر به این آستان مقدس بخشیدند.
در این راستا کتیبهآرایی حرم مطهر حضرت رضا (ع) با نصب بیش از ۵۰۰ مترمربع کتیبه و پرچم انجام شده است چنانکه کتیبههای دیواری عید مبارک در صحنهای آزادی، انقلاب اسلامی، گوهرشاد، جمهوری اسلامی، غدیر و کوثر به چشم میخورد.
همچنین خادمان خوش ذوق حرم مطهر رضوی با تعبیه مجموعه گلهای تر و تازه در صحنها و بستها و بازپیرایی گلهای آپارتمانی در مسیرهای تشرف زائرین و مجاورین، زیبایی معماری این قطعه بهشتی را دوچندان کردهاند.
در این روز عزیز چایخانههای حضرت رضا (ع) در صحنهای کوثر، غدیر و امام حسن مجتبی (ع) و باغ رضوان نیز با مشارکت مواکب خدمترسان و خادمیاران رضوی با توزیع چای شیرین و دیگر اقلام متبرک پذیرای محبان خاندان عصمت و طهارت (ع) در این آستان مقدس هستند.
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