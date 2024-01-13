سالانه ۲۰۰ میلیاردتومان از مالیات نفت و گاز وارد ایلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا ظهر روز شنبه در نشست هماهنگی ایجاد بازارچهها در ورودی شهرها، گفت: سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از قِبل انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز وارد استان میشود و این مبالغ صرف بهسازی راههای عشایری، توسعهها شهرها و روستا، تجهیز ماشینآلات شهرداریها و تکمیل زیرساختهای استان میشود.
وی در ادامه با قدردانی از اهتمام شهرداران در اربعین و سایر امورات در شهرها، افزود: شهرداران در اربعین و سایر امورات شهری خوب پای کار آمدند که امید داریم در راهاندازی بازارچهها در ورودی شهرها که در توسعه و رونق اقتصاد استان بسیار موثر است بهصورت جهادی پایکار بیایند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام ادامه داد: باید از ظرفیت شهرداریها برای اشتغال، کارآفرینی و توسعه استان استفاده کنیم. وی با اشاره نرخ تورم ایلام در کشور در مقایسه با گذشته، یادآورشد: راهاندازی غرفههای فروش محصولات در داخل شهرها و با اهتمام تیم اقتصادی استان و ستاد تنظیم بازار، تورم در ایلام پس از سالها ۱۵ پله بهبود یافت این در حالی است که ایلام همواره نگین تورم در کشور بود.
بهرامنیا خاطرنشان کرد: محصولات مشاغل خانگی، سوغات محلی و محصولات عشایری در بازارچههای دائمی عرضه میشود و با راهاندازی و آغاز فعالیت این بازارچهها تحولی در اقتصاد شهرها ایجاد میشود.
وی با انتقاد از ورودی برخی شهرهای استان، تاکید کرد: بازارچهها در ورودی شهرها باید در شأن و تراز فرهنگی استان باشد. در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی توسط شهرداری ایلام در راهاندازی آبنمای میدان ارغوان صورت گرفته است که این اقدامات را نه تنها در شهر ایلام بلکه در کل شهرهای استان باید شاهد باشیم.
استاندار ایلام با اشاره به شهر مهران و ضرورت توجه به زیرساخت این شهر و چشماندازهای بصری آن، گفت: مهران به عنوان نماد استان از نظر زیباسازی، چشماندازهای بصری، فضاسازی و زیرساختها باید متحول شود چراکه این شهر محل اصلی تردد زوار عتبات عالیات است و باید برای تحول آن همه تلاش کنند.
وی از فرماندار مهران خواست در مبادی ورودی، خروجی و محل استقرار و توقف اتوبوسها و خودروهای حامل زائران بازارچههای دائمی و موقت فروش محصولات بومی استان ایجاد کند.
استاندار ایلام از شهردار ایلام نیز خواست نسبت به ساماندهی دستفروشان، و مغازهدارانی که در ورودی و خروجی شهرها کالاهای مصرفی خود را عرضه میکنند، اقدام و چهره ورودی و خروجی شهر را با ایجاد بازارچهها و غرفههای دائمی تغییر دهد. گفتنی است در این نشست شهرداران از تلاشهای استاندار ایلام از تخصیص اعتبارات اربعین، ارزش افزوده، منابع داخلی و دیگر مساعدتها برای تجهیز شهرداریها و کمک به شهرداریهای استان قدردانی کردند.
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