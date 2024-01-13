به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر امروز شنبه در نشست مشترک مدیران حوزه‌های علمیه و مدیران کل آموزش و پرورش کشور با اعضای دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری که در سالن همایش‌های ساختمان شماره یک خانه معلم قم برگزار شد، اظهار کرد: در اسفندماه دو انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را داریم.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه خانواده معلمین، خانواده بزرگی است، مطرح کرد: معلمان در پیش از انقلاب اسلام نیز نماد اخلاق، معنویت و اعتماد بوده‌اند و امروز نیز به برکت انقلاب اسلامی، معلمین تعالی پیدا کرده و به جایگاه رفیع‌تری رسیده‌اند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه معلمان همیشه نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند، عنوان کرد: معلمان و مربیان پرورشی نقش اساسی در مدارس دارند و اخلاق و معرفت را به دانش آموزان یاد می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه حوزویان برای هدایت جامعه نقش آفرین هستند، خاطرنشان کرد: امروز جمع عزیز و بزرگی تشکیل شده است که حرکت بزرگی را آغاز خواهد کرد و ما ان‌شاءالله نتیجه آن را در اسفندماه خواهیم دید.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه آموزش و پرورش با بسیج رأی اولی‌ها می‌تواند حماسه بزرگی را رقم بزند، تصریح کرد: انتخابات در نظام مردم سالاری دینی کارکردهای ممتازی دارد که اهمیت این انتخابات بیش از پیش برای تمام ما مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی و مهمترین مرجع تحقق حاکمیت مردم است، یادآور شد: انتخابات یک فرصت است و در این میدان آن فردی که فرصت را از دست می‌دهد، زیان می‌بیند.

کارکرد انتخابات چرخش نخبگانی است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه انتخابات بهترین فرصت برای اعلام نظر توسط مردم است، ابراز کرد: کارکرد انتخابات چرخش نخبگانی است و این حرکت همچنان استمرار دارد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات احساس مسئولیت نظام در مقابل خواست‌های جامعه را افزایش می‌دهد، بیان کرد: انتخابات فضای رقابتی در جامعه را ایجاد خواهد کرد و گفتمان‌های انقلاب در عرصه انتخابات رخ می‌دهد.

آیت الله حسینی بوشهری از کارکرد ویژه انتخابات یاد کرد و گفت: امروز نه با یک دشمن بلکه با جنگ احزاب مواجه هستیم و آن‌ها با عناوین مختلف به جنگ آمده‌اند و ما برای خنثی کردن تهدیدات آن‌ها به یک حضور نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در این بیش از ۴۰ ساله دشمن نتوانسته کاری انجام دهد، اظهار داشت: علت این ناتوانی نیز این بوده است که تاکنون مردم در صحنه و پای کار نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده‌اند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مردم باید بدانند که کاهش مشارکت، مشکلی را حل نخواهد کرد، مطرح کرد: اگر مردم تصور کنند با عدم مشارکت مشکلی را حل خواهند کرد، بزرگ‌ترین اشتباه را انجام داده‌اند چراکه نخستین اتفاق پس از عدم مشارکت از بین رفتن امنیت جامعه است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی افق بلند و روشنی دارد و این افق روشن، ظهور حضرت حجت (عج) است، عنوان کرد: این افق روشن موجب می‌شود که ما هرچه استوارتر گام‌های خود را برداریم.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه عدم مشارکت در انتخابات خواسته دشمن است، خاطرنشان کرد: عقب نشینی از حضور در عرصه انتخابات موجب شادی دشمن است.

وی با بیان اینکه امروز جبهه مقاومت با پشتوانه انقلاب اسلامی در مقابل آمریکا قد عمل کرده است، تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم این پشتوانه را به راحتی از دست بدهیم و مردم باید بدانند که دشمن خیرخواه ما نیست.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: به تعبیر دوست و دشمن مقام معظم رهبری تنها رهبری است زمانی که سخنرانی دارند، تمام حاکمان دنیا همزمان آن را گوش می‌دهند.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه عمود خیمه انقلاب اسلامی از مسیر مجلس خبرگان رهبری می‌گذرد، ابراز کرد: مجلس خبرگان بعد از رحلت امام خمینی (ره) کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نسبت به موضوعات مختلف آگاهی و اشراف کامل دارند، بیان کرد: دشمن در اغتشاشات سال گذشته قله را نشانه گرفته بود. دشمن دید با فتنه‌ها و ترورهای مختلف به پیروزی نرسید، لذا مقام معظم رهبری را هدف قرار داد ولی بازهم شکست مفتضحانه‌ای خورد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بهره‌گیری از وجود نخبگان، صاحب‌نظران و افراد دلسوز انقلاب موجب افزایش مشارکت خواهد شد، اظهار داشت: برگزاری جلسات عمومی با مردم و تبیین نقش حضور آنان در تعیین سرنوشت می‌تواند حضور مردم در انتخابات را پررنگ‌تر کند.

آیت الله حسینی بوشهری در پایان تاکید کرد: تا روز انتخابات باید اقداماتی را از دولت مشاهده کنیم که مردم اعتمادشان به دولت و نظام بیش‌تر شود و حضور پرشوری را در انتخابات داشته باشند.