فعالیتهای مشترک مسلمانان و مسیحیان در هفته صلح فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، نورالدین جلال که در برنامه‌های هفته صلح مینداناو حضور یافته گفت: با توجه به اهداف عالی این کاروان به آن ملحق شدم. آنچه امروز بشدت به آن نیاز داریم صلح است.

وی افزود: اگر مردم متوجه می‌شدند که در صورت برقراری صلحی پایدار می‌توان از فقر و بسیاری از مشکلات دوری کرد برای دستیابی به صلحی پایدار تلاش می‌کردند.

" ساخت پلهای صلح با افسران صلح" عنوان هفته صلح فیلیپین است تا فرهنگ صلح، اتحاد و هماهنگی در این منطقه گسترش یابد.

رویدادهای این هفته محفلی برای بیان آرمانهای صلح به اشکال مختلف و همگرایی ابتکار عملیاتی صلح در منطقه محسوب می‌شود.



این هفته از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و روز چهارشنبه 5 دسامبر ( 14 آذر ماه) پس از نیایشهای صلح، راهپیمایی، نمایشگاههای عکس، همایش، نمایشگاه کتاب و چندین رویداد دیگر خاتمه یافت.

برنامه‌های دیگری چون راهپیمایی برای صلح، کاروان صلح، ترانه‌های صلح، گفتگو درباره صلح از دیگر رویدادهایی این هفته بودند که در مدارس ابتدایی تا دبیرستانی و کالجها و دانشگاه های مینداناو برگزار شدند.

اقلیت مسلمان فیلیپین 8 درصد از جمعیت کل این کشور را که دارای بیشترین جمعیت کاتولیک است تشکیل داده‌اند. اسلام در قرن سیزدهم، 200 سال پس از مسیحت وارد فیلیپین شد.