۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۵

فعالیتهای مشترک مسلمانان و مسیحیان در هفته صلح فیلیپین

مسلمانان و مسیحیان فیلیپین با نیایشهایی در مورد صلح و برگزاری نمایشگاههای عکس با تمرکز بر این موضوع، در راستای ترویج فرهنگ صلح فعالیت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، نورالدین جلال که در برنامه‌های هفته صلح مینداناو حضور یافته گفت: با توجه به اهداف عالی این کاروان به آن ملحق شدم. آنچه امروز بشدت به آن نیاز داریم صلح است.

وی افزود: اگر مردم متوجه می‌شدند که در صورت برقراری صلحی پایدار می‌توان از فقر و بسیاری از مشکلات دوری کرد برای دستیابی به صلحی پایدار تلاش می‌کردند.

" ساخت پلهای صلح با افسران صلح" عنوان هفته صلح فیلیپین است تا فرهنگ صلح، اتحاد و هماهنگی در این منطقه گسترش یابد.

رویدادهای این هفته محفلی برای بیان آرمانهای صلح به اشکال مختلف و همگرایی ابتکار عملیاتی صلح در منطقه محسوب می‌شود.

این هفته از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و روز چهارشنبه 5 دسامبر ( 14 آذر ماه) پس از نیایشهای صلح، راهپیمایی، نمایشگاههای عکس، همایش، نمایشگاه کتاب و چندین رویداد دیگر خاتمه یافت.

برنامه‌های دیگری چون راهپیمایی برای صلح، کاروان صلح، ترانه‌های صلح، گفتگو درباره صلح از دیگر رویدادهایی این هفته بودند که در مدارس ابتدایی تا دبیرستانی و کالجها و دانشگاه های مینداناو برگزار شدند.

اقلیت مسلمان فیلیپین 8 درصد از جمعیت کل این کشور را که دارای بیشترین جمعیت کاتولیک است تشکیل داده‌اند. اسلام در قرن سیزدهم، 200 سال پس از مسیحت وارد فیلیپین شد.

