آماده باش دستگاه های خدمات رسان در مقابله با بحران احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید نادر صفوی بعد از ظهر شنبه در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان رضوانشهر اظهار کرد: با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته توسط هواشناسی تمامی دستگاه‌های خدمات رسان برای مقابله با بحران احتمالی در آماده باش کامل هستند.

فرماندار رضوانشهر با تاکید بر اینکه تا عادی شدن وضعیت جوی هیچ مدیری بدون هماهنگی حق خروج از شهرستان را ندارد، افزود: مدیران دستگاه‌ها با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم باید همواره در کنار مردم و در میدان باشند.

صفوی با بیان اینکه تمهیدات کشاورزی اندیشیده شود، ادامه داد: اعضای ستاد بحران شهرستان خسارت‌های وارده شده به حوزه زیرساخت‌ها، مزارع کشاورزی و منازل مسکونی در حوزه شهری و روستایی را جمع بندی و به دبیرخانه ستاد بحران اعلام کنند.

فرماندار رضوانشهر تصریح کرد: بخشداران و کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان نقاط بحرانی را به منظور جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به صورت دقیق شناسایی کرده و از وارد شدن خسارت احتمالی پیشگیری کنند.

صفوی ادامه داد: تعدادی از نانوایی‌ها در رضوانشهر و شهر پره سر توانایی پخت با سوخت دوم را دارا می‌باشند که در صورت نیاز نسبت به تأمین آرد فوق العاده آنان نیز پیش بینی انجام شده است.