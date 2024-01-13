سبک زندگی قرآنی هدف غایی برپایی محافل و مسابقات قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، در آئین اختتامیه چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه که در سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده شاه سیدعلی (ع) در قم برگزار شد، بیان کرد: انقلاب اسلامی که برپا شد یک شعار برپایی حکومت براساس دین اسلام را همراه خود آورد و اینگونه حکومت اسلامی به فرمان امام (ره) تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه قدرت پیدا کردن انقلابیون در جهان معاصر را در این چهار دهه انقلاب اسلامی شاهد بودیم، افزود: مفاهیم انقلاب عمیق است و با مطالعه آن به معارف الهی دسترسی پیدا میکنیم.
خاموشی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم فرموده است: «کسانی که راه حق نمیروند با رسانههایشان بهدنبال خاموش کردن نور خداوند هستند»؛ یکی از این گروههای باطل رژیم کودککش اسرائیلی است که رهبر معظم انقلاب نماد مبارزه با رژیم صهیونیستی را بر گردن دارد.
وی ادامه داد: در آیات دوم و سوم سوره ممتحنه خداوند فرمود: «إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أَعْدَاءً وَیَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَکُمْ أَرْحَامُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَفْصِلُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ؛ هر گاه آنها بر شما تسلط یابند باز همان دشمن دیرینند و هر چه بتوانند به دست و زبان بر عداوت شما میکوشند و چقدر دوست میدارند که شما کافر شوید، هرگز روز قیامت خویشان و فرزندان شما اگر مؤمن نباشند هیچ سودی برایتان ندارند که در آن روز خدا میان شما به کلی جدایی میافکند و خدا به هر چه کنید بیناست»؛ اصلیترین ترسیم مبارزه با ظلم آن است که جهان را براساس انسانهای فهیم و مؤمن میسازیم.
خاموشی با اشاره به اینکه انسانهای فهیم نسبت به قرآن جهان را میسازند، گفت: مطابق آیات قرآن کریم در سوره توبه، عمران و آبادی مسجد توسط کفار صورت نمیگیرد و نماد تمدنها در طول تاریخ ساختمانهای ایجاد شده است؛ مسابقات مفاهیم قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه بهانهای است تا فرزندان، مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه ما قرآنی باشد.
وی با بیان اینکه باید در کوی و برزن ما پرچم قرآن برافراشته شود، زیرا قرآن کلامالله مجید است و مانند خداوند فضیلت دارد و هدایتگر و نور است، تصریح کرد: قرآن کتاب این جهان و آن جهان است؛ تربیت و سبک زندگی قرآنی هدف غایی ما از برپایی محافل و مسابقات قرآن است که باید به آن برسیم.
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