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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸

فرماندار اصفهان:

تولیدات مختلف در فضای مجازی و رسانه‌ای برای انتخابات ضروری است

تولیدات مختلف در فضای مجازی و رسانه‌ای برای انتخابات ضروری است

اصفهان- فرماندار اصفهان گفت: تولیدات مختلف در فضای رسانه‌ای و مجازی و هم‌افزایی معاونین فرهنگی مناطق با بسیج برای پیشبرد بهتر امور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی بعد از ظهر شنبه در نشستی با موضوع مشارکت در انتخابات اظهار کرد: مجموعه‌های مختلف شهرداری با برنامه‌ریزی دقیق و با مشارکت دیگر اقشار و دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف و تعیین رویدادهای مناسب به عنوان جشن انتخاباتی در روز یازده اسفند اقدام نمایند و بستر لازم را برای مشارکت حداکثری فراهم سازند.

فرماندار اصفهان افزود: نواحی مقاومت بسیج حضرت امام صادق، امام علی و امام رضا (علیهم السلام) با ارتباط بین پایگاه‌های مقاومت بسیج برادران، خواهران، واحدهای بسیج دانش آموزی و نخبگان اقدامات مثبت و برنامه‌های خوبی را متناسب با هر محله انجام داده‌اند و شبکه‌سازی‌های لازم نیز انجام شده که شایسته تقدیر است و این روند باید ادامه یابد.

احمدی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اینکه «همه باید منادی انتخابات باشند»، تصریح کرد: تولیدات مختلف در فضای رسانه‌ای و مجازی و هم افزایی معاونین فرهنگی مناطق با بسیج برای پیشبرد بهتر امور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

وی افزود: ان شاء الله با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت همگانی بتوانیم انتخاباتی باشکوه برگزار کنیم و نقشه‌های شوم دشمنان کشور را با کمرنگ نشان دادن اقدامات مثبت انجام شده دولت برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم برملا سازیم.

کد مطلب 5993377

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