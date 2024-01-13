به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی بعد از ظهر شنبه در نشستی با موضوع مشارکت در انتخابات اظهار کرد: مجموعههای مختلف شهرداری با برنامهریزی دقیق و با مشارکت دیگر اقشار و دستگاههای اجرایی نسبت به تعریف و تعیین رویدادهای مناسب به عنوان جشن انتخاباتی در روز یازده اسفند اقدام نمایند و بستر لازم را برای مشارکت حداکثری فراهم سازند.
فرماندار اصفهان افزود: نواحی مقاومت بسیج حضرت امام صادق، امام علی و امام رضا (علیهم السلام) با ارتباط بین پایگاههای مقاومت بسیج برادران، خواهران، واحدهای بسیج دانش آموزی و نخبگان اقدامات مثبت و برنامههای خوبی را متناسب با هر محله انجام دادهاند و شبکهسازیهای لازم نیز انجام شده که شایسته تقدیر است و این روند باید ادامه یابد.
احمدی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اینکه «همه باید منادی انتخابات باشند»، تصریح کرد: تولیدات مختلف در فضای رسانهای و مجازی و هم افزایی معاونین فرهنگی مناطق با بسیج برای پیشبرد بهتر امور، از اهمیت ویژهای برخوردار است که باید برنامهریزیهای لازم در این خصوص صورت پذیرد.
وی افزود: ان شاء الله با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت همگانی بتوانیم انتخاباتی باشکوه برگزار کنیم و نقشههای شوم دشمنان کشور را با کمرنگ نشان دادن اقدامات مثبت انجام شده دولت برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم برملا سازیم.
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