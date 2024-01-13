جلسه بررسی مشکلات سرپل ذهاب پیش ازسفر استاندار کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی بررسی نیازها و مطالبات شهرستان سرپل ذهاب بعد از ظهر شنبه در آستانه سفر استاندار کرمانشاه به این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهدی محمدی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و با حضور فرماندار سرپل ذهاب، حجت اسلام یاوری دستیار مردمی سازی استاندار و تیم برنامه ریزی سفرهای شهرستانی و مدیران کل دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، مسائل و موضوعات این شهرستان بررسی و برای روز سفر آماده شد.

در این جلسه مهمترین مطالبات شهروندان سرپل ذهاب و مشکلات این شهرستان که طی بازدیدهای میدانی هفته‌های اخیر احصا و جمع بندی شده بود و در گفت‌وگو با مدیران کل استان، بررسی و راهکارهای عملیاتی آن در قالب مصوبات اجرایی دسته بندی شد.