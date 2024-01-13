آخرین تمرین تیم ملی قبل از دیدار با فلسطین/ نشاط و انگیزه حرف اول

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، ملی پوشان فوتبال ایران شامگاه امروز شنبه آخرین تمرین خود برای برگزاری اولین دیدار در هجدهمین دوره جام ملت‌های آسیا را در زمین تمرینی کمپ الریان برگزار کردند.

در این تمرین که همه بازیکنان حضور داشتند، ابتدا کادر فنی دقایقی برای ملی پوشان صحبت کرد و سپس حرکات کششی و گرم کردن در دستور کار بازیکنان قرار گرفت و پس از آن مرور تاکتیک‌های مد نظر کادر فنی برای دیدار اول از سوی ملی پوشان انجام شد.

ملی پوشان فوتبال ایران که از انگیزه، روحیه و نشاط بالایی برخوردار هستند، به احترام حضور اصحاب رسانه به سمت آنها آمدند و با دست زدن بابت حضورشان در تمرین از آنها تشکر و قدردانی کردند.

اصحاب رسانه پس از ۲۰ دقیقه طبق قوانین کمیته اجرایی مسابقات جام ملت‌های آسیا محل تمرین را ترک کردند تا ملی پوشان تاکتیک‌های مد نظر کادرفنی را مرور کنند.



تعدادی از خبرنگاران خارجی نیز بازی امروز را پوشش دادند و قصد داشتند با بازیکنان صحبت کنند که طبق قوانین نمی‌توانستند یک روز مانده به بازی رسمی گفت و گو داشته باشند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا ساعت ۲۱ روز یکشنبه به مصاف تیم ملی فلسطین خواهد رفت. امارات و هنگ کنگ دیگر حریفان ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا هستند.