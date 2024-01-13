بستر رشد صادرات کالاهای ایرانی به آسیای میانه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی عصر شنبه در دیدار با سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه جمهوری اسلامی بر اساس ۳ رکن اساسی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شکل گرفت و در این عرصه تاکنون هیچ مشکلی نداشته است اظهار کرد: بعد از ۴۴ سال، دنیا به حقانیت پیام و حرف ایرانیان درباره فلسطین رسید و به حمایت از فلسطین به پا خاسته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز همه جا مقتدرانه حضور دارد، افزود: جمهوری اسلامی با ۳ مؤلفه دیگر عزت، حکمت و مصلحت و بر اساس مصالح ملت و امت اسلامی حرکت می‌کند.

آیت‌الله فلاحتی با تاکید بر ضرورت دیدن افق‌ها و اظهارنظر با مصلحت اندیشی و حکیمانه افزود: مصلحت سنجی نعمتی از سوی پروردگار است که هر کسی ندارد و در این عرصه، اکثر دولت‌های بعد از انقلاب به جز دولت کوتاهِ رهبری و شهید رجایی، این اصل را خوب درنیافتند.

سفرا رسالت انتقال پیام جمهوری اسلامی به ملت‌ها را برعهده دارند

وی ایرانیان را بسیار خوش فکر، تیزبین، آینده‌نگر و نجیب دانست و خطاب به سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت: سفرا رسالت انتقال پیام جمهوری اسلامی به ملت‌ها را برعهده دارند و باید پیام جمهوری اسلامی را زیبا، منطقی و هوشمندانه به مردم آن منطقه برسانید.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با اشاره به ضرورت تلاش برای تبدیل تهدیدات به ظرفیت عنوان کرد: آبراه‌ها از تنگه هرمز تا باب المندب و دریای سرخ و اقیانوس هند از اهمیت خاصی برخوردار هستند از طرفی حدود ۳۰ درصد تولیدات نفتی جهان و سالیانه بیش از ۱۲ هزار کشتی تجاری و نظامی از دریای سرخ عبور می‌کند که نشان از اهمیت و حساسیت این آبراه دارد.

آیت‌الله فلاحتی ادامه داد: دریاهای ما بهترین بستر برای رشد مبادلات تجاری و دریایی هستند و از سفیران ایران انتظار می‌رود که در این زمینه نیز تلاش‌های لازم را به‌عمل آورند و از آنجا که کالاهای ایرانی در اکثر شهرهای آسیای میانه طرفدار دارد، باید از این ظرفیت استفاده و بستر صادرات کالاهای ایرانی فراهم شود به طوری که در داخل مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

امام جمعه رشت با اشاره به فعال بودن ایران در حوزه صادرات محصولات فنی مهندسی است افزود: سفیران جمهوری اسلامی باید سعی کنند حافظ منافع کشور و مردم آن منطقه باشند تا جایی که مردم احساس کنند، ایران پناهگاه است و در عین حال به حاکمیت آن کشور توجه داشته باشند.