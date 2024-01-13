بانوان فعال فرهنگی روایتگری کنند/فهم انقلاب اسلامی نیازمند مطالعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا طالبی مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در نشست با بانوان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، پیرامون معضلات و آسیبهای اجتماعی و همچنین راهکارهای کاهش و رفع آنها به ایراد سخن پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه فهم انقلاب نیازمند مطالعه است، خطاب به بانوان فعال فرهنگی استان هرمزگان توصیه کرد: کتاب آداب الصلاه تالیف امام خمینی (ره) مطالعه کنید چون ایشان خودسازی را در یک کلمه «توحید» میدانند.
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: توحید کسی نیاز دارد که به آن عمل کند و اقامه شود لذا امام راحل ابتدا خود به آن عمل کرد و طاغوت را نپذیرفت و سپس به خدا ایمان راسخ داشت.
طالبی ادامه داد: لذا امام راحل موفق شد با پشتیبانی مردم، رژیم منحوس پهلوی را سرنگون، و انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برساند، بنابراین، قبل از انجام هر کاری، خودسازی بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: بانوان در بخشهای مختلف گرهگشایی کردهاند که باعث افتخار است، به عنوان مثال در عرصه اقتصاد، ممکن است یک زن با کمک همسر خود، تولیدات داشته باشند و این باید معرفی شود.
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه روایتگری تاثیرگذارترین روش تبلیغی است، اضافه کرد: البته باید روایتگری صحیح باشد تا اثر خود را بر مخاطب بگذارد.
طالبی در پایان به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات پیشرو اشاره کرد و از بانوان فعال فرهنگی استان هرمزگان خواست در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای کاهش حضور مردم در انتخابات بکار گرفتهاند، بانوان با تمام توان خود را برای دعوت مردم به پای صندوق آراء بکار بگیرند، چراکه مردم باید به آگاهی لازم دست یابند تا فرد اصلح را انتخاب کنند.
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