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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۱۵

خروجی زیرگذر حرم مطهر رضوی به میدان بیت‌المقدس مسدود می‌شود

خروجی زیرگذر حرم مطهر رضوی به میدان بیت‌المقدس مسدود می‌شود

مشهد- به دلیل عملیات عمرانی در زیر گذر حرم مطهر رضوی، خروجی زیر گذر حرم به سمت میدان بیت المقدس به صورت موقت مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۲۴ الی ۲۷ دی ماه از ساعت ۲۳ الی ۵ بامداد، محدودیت ترافیکی در مسیر زیرگذر حرم مطهر اعمال خواهد شد.

پروژه عمرانی زیرگذر حرم مطهر اجرایی می‌شود تا تردد زائران و مجاوران رضوی، با کیفیت مناسب‌تری صورت پذیرد.

بر این اساس خروجی زیرگذر حرم مطهر به سمت میدان بیت المقدس مسدود خواهد شد.

محدودیت از ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد طبق برنامه زمان بندی، این پروژه از ۲۴ دی ماه آغاز خواهد شد و تا ۲۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و با توجه به ضرورت پیش بینی تمهیدات لازم، تردد در این مسیر بین ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد، با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.

بر این اساس زائران و مجاوران در تاریخ و ساعات ذکر شده، با انتخاب مسیرهای دیگر برای تردد، آستان قدس رضوی، مدیریت شهری و پلیس راهنمایی و رانندگی را در اجرای این پروژه یاری کنند.

کد مطلب 5993583

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