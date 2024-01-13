به گزارش خبرگزاری مهر، از ۲۴ الی ۲۷ دی ماه از ساعت ۲۳ الی ۵ بامداد، محدودیت ترافیکی در مسیر زیرگذر حرم مطهر اعمال خواهد شد.
پروژه عمرانی زیرگذر حرم مطهر اجرایی میشود تا تردد زائران و مجاوران رضوی، با کیفیت مناسبتری صورت پذیرد.
بر این اساس خروجی زیرگذر حرم مطهر به سمت میدان بیت المقدس مسدود خواهد شد.
محدودیت از ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد طبق برنامه زمان بندی، این پروژه از ۲۴ دی ماه آغاز خواهد شد و تا ۲۷ دیماه ادامه خواهد داشت و با توجه به ضرورت پیش بینی تمهیدات لازم، تردد در این مسیر بین ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد، با محدودیتهایی همراه خواهد بود.
بر این اساس زائران و مجاوران در تاریخ و ساعات ذکر شده، با انتخاب مسیرهای دیگر برای تردد، آستان قدس رضوی، مدیریت شهری و پلیس راهنمایی و رانندگی را در اجرای این پروژه یاری کنند.
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