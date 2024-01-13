به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی در حاشیه نشست بانوان فعال فرهنگی استان هرمزگان با مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: برای خروجی مناسب در حوزه فعالیتهای فرهنگی باید دغدغهمند بود.
وی افزود: یکی از اساسیترین اتفاق در میدان مبارزه جدی در حوزه فرهنگی باید در جهت تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. لذا فارغ از هر موانعی باید در این راستا تلاش کنیم.
حجتالاسلام حقانی گفت: در حوزه فعالیتهای فرهنگی منتظر کمک از طرف کسی نباشیم، لذا به صورت خودجوش در این حوزه ورود کنند تا فعالیتها خروجی مناسبی داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به نقش مهم اراده در انجام فعالیتهای فرهنگی گفت: موفقیت در حوزه فرهنگ این است که فعال فرهنگی قصد دارد تا پای انقلاب اسلامی پایبند باشد.
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