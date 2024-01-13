به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۲۴ دی ساعت ۱۸:۰۵ ایستگاه فضایی بینالمللی از افق جنوب غربی وارد آسمان شهر یزد میشود.
پس از ورود، به تدریج درخشندگی این ایستگاه بیشتر شده و ساعت ۱۸:۱۰ به منفی ۳.۸ رسیده و ساعت ۱۸:۱۲ در شمالشرق آسمان یزد ناپدید میشود.
ایستگاه فضایی بینالمللی» ایستگاهی فضایی است که با مشارکت بیش از ۱۵ کشور ساخته شده و محل زندگی فضانوردان و میزبان یک آزمایشگاه علمی است. این ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری از سطح زمین در حرکت است؛ سرعت ایستگاه فضایی بینالمللی در مدار معادل ۲۷٬۷۰۰ کیلومتر بر ساعت است که به این ترتیب روزی ۱۵ بار به دور سیاره زمین گردش میکند. ایستگاه فضایی بینالمللی در مداری نزدیک به دایره و با اوج و حضیض (۴۲۵ و ۳۶۰ کیلومتر) و زاویه ۵۶ درجه از استوای زمین گردش میکند.
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