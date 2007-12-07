به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربرگیرنده 30 نامه عاشقانه ایرج زبردست - رباعی سرا - به شخصی به نام "اوما" است. این کتاب سال قبل برای نخستین بار توسط نشر رخشید به بازار آمد.

از این شاعر شیرازی همچنین مجموعه رباعیات با عنوان "حیات دوباره دیروز" از سوی نشر قطره به چاپ دوم خواهد رسید.

در این کتاب که به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و محمد اجاقی گردآوری شده، علاوه بر ذکر اشعار ایرج زبردست، اظهارنظر شخصیتهایی چون زنده یاد منوچهر آتشی، محمد حقوقی، فریدون مشیری، مرتضی کاخی، علی باباچاهی، پرویز خائفی، منصور اوجی، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و... درباره رباعیات وی درج شده است.

از زبردست پیشتر مجموعه رباعیات "خیامی دیگر" از سوی نشر روشن مهر منتشر شده بود.