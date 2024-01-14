۸۰ واحد تولیدی و صنعتی ایلام گازدار شدند

محمود کشاورز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست امسال بیش از ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان ایلام گازدار شدند تا گامی دیگر در راستای تحقق نامگذاری سال برداشته شود.

وی به گازرسانی صنایع در استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد صنایع ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی در ایلام، ۱۲ واحد در چوار، ۷ واحد در ایوان، ۴ واحد در آبدانان، ۵ واحد در بدره، ۷ واحد در چرداول، ۲ واحد در دره شهر، ۱۰ واحد در دهلران، ۴ واحد در سیروان، ۱۳ واحد در ملکشاهی، ۳ واحد در مهران و یک واحد در هلیلان گازدار شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای گازرسانی به استان تاکنون، یک هزار و ۳۴۵ واحد صنعتی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان گازدار شده است، اظهار داشت: در راستای تحقق نامگذاری سال جاری، کمک به توسعه و رونق صنایع و افزایش تولید و محرومیت‌زدایی، برای ۸۰ واحد صنعتی عملیات گازرسانی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام به صنایع و مجتمع‌های مسکونی شرکت گاز استان تصریح کرد: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری نامگذاری سال را بر روی تولید متمرکز نموده است تا دستگاه‌های اجرایی در حوزه مأموریت کاری خود گام‌های اساسی برای حمایت و رفع مشکل واحدهای تولیدی در جهت رونق اقتصادی کشور بردارند.

کشاورز تأکید کرد: با توجه به نقش صنایع در رونق و آبادانی استان به منظور حمایت از تولید داخلی، گازرسانی به صنایع واجد شرایط همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز استان ایلام به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: گازرسانی به صنایع توانسته است ارزش افزوده خوبی برای استان ایلام داشته باشد و با جایگزینی سوخت طبیعی در واحدهای تولیدی و صنعتی، آلودگی کمتری در مقایسه با سایر فرآورده‌های نفتی به دنبال دارد و موجب ارتقاء شاخص‌های حفظ و بهبود محیط زیست و توسعه پایدار می‌شود.