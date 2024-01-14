امدادرسانی به ۷۱ نفر از متاثرین برف و کولاک در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: از عصر روز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲؛ در پی برف و کولاک در محورهای چایپاره به چالدران، مهاباد به سردشت، اشنویه به ارومیه و تکاب به شاهین دژ، نجاتگران هلال احمر شهرستان‌های چایپاره، مهاباد، اشنویه و تکاب بلافاصله به محل حوادث اعزام شدند و اقدام به امدادرسانی کردند.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر توانستند در محور مواصلاتی اشنویه به ارومیه ۱۵ دستگاه خودروی سواری را رهاسازی کرده و در محور تکاب به شاهین دژ ۸ دستگاه خودروی سواری، محور چایپاره به چالدران ۱ دستگاه خودروی سواری و همچنین در محور مهاباد به سردشت به ۴ نفر اسکان اضطراری داده و با هدایت خودروهای منحرف شده از جاده، به ۷۱ نفر از سرنشینان در راه مانده متأثر از این برف و کولاک امدادرسانی کنند.