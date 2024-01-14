صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی در خراسان شمالی افزایش پیدا کرد

محمد مشتری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی در خراسان شمالی طی ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۶ درصد افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: در این مدت ۷۵۹ فقره پروانه عبور بارهای ترافیکی در راستای رعایت الزامات حمل بارهای ترافیکی و به منظور حفظ و حراست از راهها به عنوان سرمایههای ملی، تأمین ایمنی لازم در راهها و تسهیل در تردد و جلوگیری از بروز اختلال ترافیکی صادر شد.
مدیرکل راهداری راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی افزود: پروانه عبور بارهای ترافیکی برای بارهایی صادر میشود که ابعاد و وزن آنها بیش از حد استاندارد باشد و در این پروانهها مواردی از جمله سرعت، مسیر مجاز و ساعت حرکت و سایر مقررات بسته به نوع، طول و عرض و وزن و ارتفاع بار درج شده و راننده موظف به رعایت آنهاست.
مشتری با تاکید بر اینکه محمولههای ترافیکی برای تردد در جادهها باید از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مجوز داشته باشند، تصریح کرد: بارهای ترافیکی عبوری توسط کارشناسان ایمنی و ترافیک و گشتهای راهداری سیار کنترل و در صورت مشاهده تخلفات برای صدور حکم به کمیسیون رسیدگی به تخلفات این اداره کل ارجاع میشوند.
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