روابط عمومی برتر در حوزه تبلیغ انتخابات استان تهران معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صائبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری انتخابات اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات و ضرورت حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی اقدامات تبلیغی در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در راستای توجه و حمایت از مدیران روابط عمومی به عنوان پیشانی و پیش‌قراولان عملیات و اقدامات رسانه‌ای مرتبط با اقدامات تبلیغی انتخابات، اداره کل روابط عمومی استانداری تهران ضمن بررسی و ارزیابی اقدامات، روابط عمومی‌های برتر را معرفی می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران تصریح کرد: در ارزیابی اقدامات، محورهایی از جمله ارائه محتوای جذاب، طراحی مناسب، عرضه، پخش یا اکران برای مخاطب، استفاده از شیوه‌های نوین برای معرفی و خلاقیت مدنظر قرار می‌گیرد.

صائبی سپس با بیان اینکه همه دستگاه‌ها می‌توانند آثار خود را تا ۲۰ اسفند به آدرس Entekhabattehran@gmail.com ارسال کنند، گفت: اقدامات روابط عمومی‌های فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان ارزیابی و بررسی و پس از انتخابات از مدیران دستگاه‌های استان که بهترین رتبه را با توجه به محورهای مزبور کسب کنند، تقدیر به عمل خواهد آمد.