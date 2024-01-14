خط و نشان مدیرعامل شرکت عمران پردیس برای پیمانکاران کم کار

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه در نشستی که با انبوه‌سازان کم‌کار فاز هشت مسکن مهر پردیس برگزار کرد طی سخنانی گفت: این شرکت هیچ‌گونه مشکل مالی ندارد و پرداخت‌ها طبق صورت وضعیت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه آخرین اخطارها صادر و با پیمانکاران نامتعهد اتمام حجت می‌شود، گفت: پیمانکاران صرفاً در صورت مثبت بودن مطالبات در سیستم مالی شرکت عمران پول دریافت خواهند کرد و ادعای خارج از این چارچوب پاسخ داده نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: تمامی برنامه‌ها باید در این راستا باشد که پروژه‌ها در اسرع وقت اتمام یابد و به انتظار بیش از ۱۰ ساله مالکان پایان دهیم.

وی با بیان اینکه کم‌کاری خط قرمز شرکت عمران است، تاکید کرد: در قبال کم‌کاری‌ها گذشت نمی‌کنیم و برخوردی کاملاً جدی خواهیم داشت و هم‌زمان که با پیمانکاران کم‌کار و نامتعهد به صورت قانونی برخورد می‌کنیم، سازندگان متعهدی که در چارچوب برنامه زمان‌بندی و مطابق تعهد عمل کنند نیز تحت حمایت شرکت عمران خواهند بود و در اولویت به‌کارگیری در پروژه‌های بعدی هستند.