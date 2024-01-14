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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

در جلسه با پیمانکاران مسکن پردیس مطرح شد؛

خط و نشان مدیرعامل شرکت عمران پردیس برای پیمانکاران کم کار

خط و نشان مدیرعامل شرکت عمران پردیس برای پیمانکاران کم کار

پردیس- مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: تمامی برنامه‌ها باید در این راستا باشد که پروژه‌ها در اسرع وقت اتمام یابد و به انتظار بیش از ۱۰ ساله مالکان پایان دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه در نشستی که با انبوه‌سازان کم‌کار فاز هشت مسکن مهر پردیس برگزار کرد طی سخنانی گفت: این شرکت هیچ‌گونه مشکل مالی ندارد و پرداخت‌ها طبق صورت وضعیت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه آخرین اخطارها صادر و با پیمانکاران نامتعهد اتمام حجت می‌شود، گفت: پیمانکاران صرفاً در صورت مثبت بودن مطالبات در سیستم مالی شرکت عمران پول دریافت خواهند کرد و ادعای خارج از این چارچوب پاسخ داده نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: تمامی برنامه‌ها باید در این راستا باشد که پروژه‌ها در اسرع وقت اتمام یابد و به انتظار بیش از ۱۰ ساله مالکان پایان دهیم.

وی با بیان اینکه کم‌کاری خط قرمز شرکت عمران است، تاکید کرد: در قبال کم‌کاری‌ها گذشت نمی‌کنیم و برخوردی کاملاً جدی خواهیم داشت و هم‌زمان که با پیمانکاران کم‌کار و نامتعهد به صورت قانونی برخورد می‌کنیم، سازندگان متعهدی که در چارچوب برنامه زمان‌بندی و مطابق تعهد عمل کنند نیز تحت حمایت شرکت عمران خواهند بود و در اولویت به‌کارگیری در پروژه‌های بعدی هستند.

کد مطلب 5993946

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    نظرات

    • نامشخص IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      0 0
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      سلام و احترام ما واحد ۴ سال قبل خریدیم گفتن شش ماه دیگه تحویل هنوز ندادن ، ای کاش به فکر آدمهای بیچاره هم باشند
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
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      سلام من شخصی هستم از سال ۹۱ منتظرم ولی هنوز همین وعده هاست، پسر من دو هفته برای کار رفت داخل فازهای مسکن مهر شروع به کار تنها چیزی که نبود کار کردن بود اگر هم کسی از نظر اخلاقی و وجدانی بخواد کار کنه عملا بقیه اقایونی که اونجا هستن نمی زارن و زیر پاشون رو خالی می کنن (حتی اگه بالا دستی ها پیشروی کار
    • طاهره گ ک IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
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      حتی اگه بالا دستی ها بخوان ی عده پیشرفت کار رو نمی خوان چون به ضررشون از هر نظر مالی ارتباطات وصل شدن

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