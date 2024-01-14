طرح ضربتی پلیس با دستگیری ۴۰ اخلالگر نظم عمومی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشارتی بیان داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت ذهنی و عینی شهروندان و ایجاد امنیت پایدار در محلات، پنجمین مرحله طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با مخلان نظم عمومی، مجرمان و متهمان تحت تعقیب و فراری در قالب طرح محله محور به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح در چند عملیات ضربتی و جداگانه ضمن شناسایی ۴ نفر از اراذل و اوباش سطح های یک تا سه، مجموعاً ۴۰ نفر از مخلان نظم عمومی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کردند دستگیر و در بازرسی از منازل و مخفیگاه های آنان یک قبضه اسلحه شکاری وینچستر، تعدادی سلاح سرد از نوع چاقو، ۴۲ کیلو مواد مخدر حشیش و مقداری مشروبات الکلی کشف شد.

این مسوول انتظامی هرمزگان با بیان اینکه در این طرح ۱۱۵ نفر از اقشار آسیب زا نیز جهت عدم بزه احضار و تعهدات لازم اخذ شد، اظهار داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

سرهنگ بشارتی از عموم شهروندان و مردم فهیم و قدر شناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد سوء امنیتی مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و پاک سازی محل اقدام شود.

رییس پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: برابر ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع سلاح دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدیدی قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.