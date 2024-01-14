قطعی برق ثمرین برطرف شده است

سیدمحمد اعتماد اعجازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شهر اردبیل به رغم بارش سنگین برف و نزول رحمت الهی با اولویت خدمات رسانی دستگاه های متفاوت پای کار هستند تا مشکلی در نگهداری زیرساخت ها به وجود نیاید.

وی خاطرنشان کرد: مشکل قطعی برق در ثمرین و برخی از مناطق اردبیل برطرف شده و پایداری تامین انرژی را اعم از برق، گاز و … شاهدیم.

فرماندار اردبیل از تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها برای پخت نان در این ایام خبر داد و بیان کرد: با توجه به مسدود بودن راه های روستایی از چند روز پیش آرد مورد نیاز نانوایی ها در شهرها و روستاها تامین شده و چنانچه مشکلی به وجود آید آماده تامین آرد مورد نیاز برای نانوایی ها هستیم.

اعتماد اعجازی افزود: بازگشایی مسیرهای اصلی در حال انجام است و با توقف بارش در ساعات آینده تلاش بر این است تا مسیرهای روستایی نیز بازگشایی شود که در این زمینه روستاهای با زنان باردار در اولویت بازگشایی قرار گرفته اند.

وی نارضایتی مردم را از تردد روزانه در داخل شهرها یادآور شد و بیان کرد: امکانات شهرداری و سایر دستگاه های خدمات رسان محدود است و خود مردم باید پای کار بیایند تا ترددها سهل تر و عبور و مرور در مناطق مختلف شهری تسهیل شود.

فرماندار اردبیل ادامه داد: شهرداری برای برف روبی در مسیرهای اصلی برنامه ریزی منظمی را انجام داده تا از عصر امروز این برنامه اجرایی شود که انتظار می رود مردم از توقف خودرو درر معابر اصلی شهر خودداری کنند.