۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

ظهر امروز انجام شد؛

دیداررییس سازمان امدادونجات باخانواده های کوهنوردان مفقودی اشنویه

ارومیه- رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور و مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با خانواده های مفقودین حادثه بهمن ارتفاعات رندوله شهرستان اشنویه دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور به همراه حمید محبوبی رئیس جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی ظهر یکشنبه طی سفر به اشنویه به منظور بررسی آخرین اقدامات امداد و نجات کوهنوردان مفقودی در ارتفاعات رندوله با سید علی ترابی فرماندار اشنویه دیدار کرد.

در این سفر محموی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با فرماندار شهرستان اشنویه در خصوص وقوع حادثه بهمن در ارتفاعات رندوله این شهرستان دیدار کردند.

همچنین طی این سفر با خانواده‌های مفقودین حادثه بهمن ارتفاعات رندوله این شهرستان دیدار و اخرین وضعیت امداد رسانی هلال احمر به خانواده آنان ارائه شد.

