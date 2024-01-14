جوان مرگ مغزی در قم به چندین بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله صمدی گفت: یازدهمین اهدای عضو ماندگار استان قم در سال ۱۴۰۲ به نام محمدهادی ماشااللهی جوان ۱۶ ساله ثبت شد.

وی افزود: مرحوم ماشااللهی به علت خونریزی مغزی در اثر تصادف با موتورسیکلت در بخش ICU مجتمع خیرین سلامت قم بستری بود که متأسفانه علی‌رغم تلاش پزشکان و کادر درمان، دچار مرگ مغزی شد.

کارشناس واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: پس از اعلام مرگ مغزی بیمار توسط کارشناسان، خانواده نوعدوست ایشان به اهدا عضو رضایت دادند و سپس اعضای حیاتی وی به چندین بیمار بدحال زندگی و امید دوباره بخشید.

وی تاکید کرد: متقاضیان دریافت کارت اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.muq.ac.ir در بخش "ثبت نام از متقاضیان اهدای عضو پس از مرگ" نام نویسی کنند.