۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

جوان مرگ مغزی در قم به چندین بیمار زندگی دوباره بخشید

قم - کارشناس واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: اعضای حیاتی بدن یک جوان قمی که دچار مرگ مغزی شده‌ بود، با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله صمدی گفت: یازدهمین اهدای عضو ماندگار استان قم در سال ۱۴۰۲ به نام محمدهادی ماشااللهی جوان ۱۶ ساله ثبت شد.

وی افزود: مرحوم ماشااللهی به علت خونریزی مغزی در اثر تصادف با موتورسیکلت در بخش ICU مجتمع خیرین سلامت قم بستری بود که متأسفانه علی‌رغم تلاش پزشکان و کادر درمان، دچار مرگ مغزی شد.

کارشناس واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: پس از اعلام مرگ مغزی بیمار توسط کارشناسان، خانواده نوعدوست ایشان به اهدا عضو رضایت دادند و سپس اعضای حیاتی وی به چندین بیمار بدحال زندگی و امید دوباره بخشید.

وی تاکید کرد: متقاضیان دریافت کارت اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.muq.ac.ir در بخش "ثبت نام از متقاضیان اهدای عضو پس از مرگ" نام نویسی کنند.

