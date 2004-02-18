الگوي غذايي ناسالم در بين مردم نگران كننده است

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي در پانزدهمين كنگره بين المللي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با بيان اين مطلب افزود:"در اين كنگره با توجه به اهميت چشمگير كمبود كليسم و فسفر در سبد غذايي مردم ، به نقش مصرف لبنيات در سلامت جامعه به صورت سخنراني و كارگاه هاي آموزشي پرداخته خواهد شد."

دكتر ايرج خسرونيا ادامه داد:" بر اساس آمارهاي موجود تحقيقات علمي در رشته هاي داخلي به نسبت سالهاي گذشته از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به گونه اي كه ايران در رتبه هاي بالاي علمي جهان قرار دارد."

وي با اشاره به اينكه چند تن از برجستگان رشته هاي تخصصي داخلي در جهان براي شركت در كنگره پانزدهم جامعه داخلي ايران شركت خواهند داشت، گفت: وقايعي كه در سالهاي اخير در خاورميانه رخ داده، مانند جنگلها، زلزله ها و تغيير حكومتها، توازن سكونت و مهاجرت جمعيت روستايي و شهري را بر هم زده است به گونه اي كه بخشي از بيماريهايي كه در برخي روستاها شابع بوده به شهرها منتقل شده و به صورت اپيدمي درآمده است و جامعه پزشكان داخلي ايران از تمامي محققان رشته هاي پزشكي درخصوص ارايه راهكارهاي مناسب در اين زمينه دعوت بعمل مي آورند."

دكتر خسرونيا افزود: اين روند در عموم كشورهاي خاورميانه كه جنگلهاي مختلف در آن حادث شده است رو به رشد و به صورت فزاينده اي شكل گرفته كه در اين كنگره بصورت سمپوزيوم هاي تخصصي به آن پرداخته مي شود."

گفتني است، پانزدهمين كنگره بين المللي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با حضور بيش از يك هزار و 300 نفر از پزشكان، متخصصان، محققان و مسئولان نظام بهداشت و درمان كشور، دانشگاههاي علوم پزشكي ايران، تهران، شهيد بهشتي و سازمانهاي مرتبط داخلي و خارجي از دوازدهم ارديبهشت 83 به مدت پنج روز در مركز همايشهاي بين المللي رازي در تهران برپاست.