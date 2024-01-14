به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی روزبهانی ظهر شنبه در دیدار با استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمام موارد توافق نامه منعقد شده با کشور ترکمنستان را مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

وی در ادامه افزود: اقدامات فرهنگی در کشور ترکمنستان به واسطه وجود رایزن فرهنگی در این کشور به سهولت انجام می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان در خصوص حوزه ورزش و اهمیت موضوع پرورش اسب نیز تصریح کرد: هر چند که کشور ترکمنستان حساسیت خاصی بر موضوع پرورش اسب اصیل دارند اما برگزاری مسابقه مشترک می‌تواند پیشنهاد خوبی قلمداد شود که مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

روزبهانی به توافقات ایران با کشور ترکمنستان نیز اشاره داشت و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های متقابل استانی می‌تواند توانمندی‌های خراسان شمالی را به نمایش بگذارد ضمن اینکه از هر فرصتی برای ارائه توانمندی‌های این استان استفاده خواهیم کرد.

وی به حوزه سلامت، بهداشت و درمان هم اشاره کرد و گفت: برای موضوع گردشگری درمانی اطلاع رسانی و … تبلیغات لازم را انجام خواهیم داد.

سفیر ایران در ترکمنستان با اشاره به اهتمام جدی جهت کاهش مشکلات محیط زیستی خراسان شمالی گفت: ظرفیت‌های سازمان‌های بین المللی در حل این معضل به کار بسته خواهد شد.