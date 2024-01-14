ابراهیم شیشه‌گر بعد از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبر نگار مهر اعلام کرد: برنامه «شب فیلمساز» که در آن به مرور آثار و انتقال تجربه فیلمسازان استان فارس، پرداخته می‌شود در قرار دوم خود با دیدن آثار و گپ و گفتی با محمدجواد بخشی‌زاده (زاده ۱۳۲۲ شیراز) کارگردان تئاتر، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و دارای نشان درجه یک هنری در رشته نمایش سنتی ادامه می‌یابد.

مدیر انجمن سینمای جوان استان فارس خاطرنشان کرد: این مراسم امروز یکشنبه ۲۲ دی از ساعت ۱۶:۰۰ در چهار راه حافظیه، سالن سینما فرهنگ و به همت انجمن سینمای جوانان استان فارس برگزار می‌شود.

مدیر انجمن سینمای جوان استان فارس با بیان اینکه ورود به برنامه‌های امشب برای عموم آزاد و رایگان است اضافه کرد: در این برنامه فیلم کوتاه مُشت ساخته محمد حسین نعمتی با حضور استاد محمد جواد بخشی‌زاده و تنی چند از بزرگان و پیشکسوتان تئاتر و سینمای استان فارس روی پرده‌ی سینما اکران خواهد شد.

گفتنی است محمدجواد بخشی‌زاده در سال ۱۳۲۲ در شهر شیراز متولد شد؛ او پس از درگذشت پدر که مدرس یکی از حوزه‌های علمیه بود، برای امرار معاش خانواده به حرفه گچبری و معماری روی آورد اما در ۱۶ سالگی به تئاتر علاقه‌مند شد و به این هنر پرداخت. او به واسطه شغلش در مدت حضور در تهران و تماشای تئاترهای متعدد، با هنرهای نمایشی بیشتر انس گرفت و از همان‌جا یادگیری تئاتر را آغاز کرد.

این هنرمند در سال ۴۲ گروه تئاتر سپید را در قهوه‌خانه خود در همسایگی حمام وکیل شیراز راه اندازی کرد و در پیشبُرد تئاتر در بین مردم نقش مهمی ایفا کرد.

بخشی‌زاده اغلب آثار نمایشی خود را با الهام از ادبیات کلاسیک و بزرگانی همچون حافظ، سعدی و مولانا و … نوشته و کارگردانی کرده و بازی در آثار سینمایی ملک سلیمان، صنوبر، پنجه در خاک، دل و دشنه و در مسیر تندباد از جمله سوابق هنری وی است.