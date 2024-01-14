لزوم اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری ظهر یمشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به منظور مواجهه با بحران احتمالی با بیان اینکه مدیریت بحران لحظه‌ای است گفت: آمادگی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران و استفاده از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی در جهت مدیریت بحران احتمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اداری عضو ستاد مدیریت بحران در همه حال باید در آمادگی کامل باشند، اظهار داشت: باید طوری برنامه‌ریزی شود که مستمر پایش مسیل‌های حادثه‌خیز و اخذ گزارش‌های لحظه‌ای از مناطق پرخطر در دستور کار قرار گیرد و این موضوع در مقیاس گسترده می‌تواند نقش ارزنده‌ای در کاهش آسیب‌ها و خسارت‌های مالی و جانی مردم داشته باشد.

معاون استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد: با اقدامات دوراندیشانه و تلاش و همکاری همه دستگاه‌ها از خطرات احتمالی در مواجهه با بلایای طبیعی و حتی انسان‌ساز به سلامت عبور کرده و شاهد کمترین آسیب و خسارات باشیم.

هژبری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران تاکید و بیان کرد: آمادگی شهرداری‌های استان در بحث لایروبی مسیل‌ها و جلوگیری از نخاله‌ها و پسماندها در حاشیه شهرها برای مدیریت بهتر بارش‌های پیش‌رو باید در این زمینه همواره پای کار باشیم‌.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام گفت: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، باید تجارب مدیریت بحران در شهرداری، به‌عنوان تجربه جدید و با اهتمام بیشتر بکارگیری شود.

وی تاکید کرد: هشدارهای هواشناسی، موارد و اخبار و گزارشاتی که می‌رسد حائز اهمیت است و اخطارها تاثیر لحظه‌ای داشته و باید جدی تلقی کرده و تمام عملیات‌هایی که برای بحران زمستانه بویژه در بحث راه‌ها که تکالیف اختصاصی وجود دارد با توان چند برابری آماده و بکارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات برای مدیریت بحران‌های احتمالی آماده بکارگیری باشند.

در ادامه این جلسه مجید بگلریان مدیرکل مدیریت بحران با اعلام دستور جلسه و تاکید بر اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان مدیریت بحران و لحاظ نمودن درصدی از بودجه جهت آمادگی، تجهیز و آموزش تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی، از تصویب نهایی پرداخت خسارت ناشی از بارندگی‌های اخیر در ایلام خبر داد و گفت: هنوز تعداد ۴۴ پرونده خسارت ناشی از سیل اخیر در شهر ایلام مورد تایید قرار گرفته که بزودی خسارات وارده به خانوارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

در این نشست که فرمانداران، مدیران کل، معاونین و جمعی از کارشناسان ومدیران شهرداری ایلام حضور داشتند هر یک گزارشی از اقدامات انجام شده و در دست اقدام در بخش‌های مختلف در حوزه مدیریت بحران ارائه و تشریح کردند.