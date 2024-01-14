  1. استانها
  2. یزد
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

با محوریت شرکت توزیع برق یزد؛

مانور مدیریت سیلاب منطقه مرکزی و جنوب کشور در یزد برگزار می‌شود

مانور مدیریت سیلاب منطقه مرکزی و جنوب کشور در یزد برگزار می‌شود

یزد- رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد از برگزاری مانور تمرینی آموزشی منطقه مرکزی و جنوب کشور با موضوع سیلاب با محوریت شرکت توزیع برق خبر داد.

مسعود شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدافند غیرعامل کشور را به شش بخش تقسیم کرد تا در صورت بروز حادثه برای هر یک از استان‌ها سایر استان‌ها به عنوان استان معین به کمک آن بیایند که هر ساله برای اینکه تمرین و آمادگی در بین استان‌ها زمینه‌های مختلف وجود داشته باشد، این مانور برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به سوابق و خرابی‌های پیش آمده در سال گذشته در زمان وقوع سیلاب از جمله آبگرفتگی معابر و تخریب تجهیزات در استان، امسال یزد میزبان این مانور شد که با توجه به حوادث پیش آمده، عنوان مانور را «سیل» انتخاب کردیم که در آن صنعت آب و برق شرکت می‌کنند.

شیرمحمدی ادامه داد: استان‌های اصفهان، فارس، چهارمحال بختیاری، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد استان‌های یاری رسان یزد در این مانور هستند.

رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد عنوان کرد: شرایط مانور به شکلی در نظر گرفته شده که فرض بر این است که یزد دچار خرابی‌های شدید شده و سایر استان‌ها باید به عنوان نیروی کمکی به استان اعزام شده و برای مدیریت بحران، مشارکت کنند.

شیرمحمدی در پاسخ به این سؤوال که آیا در استان یزد نیروی متخصص و تاسیسات جایگزین برای مواقع بحرانی وجود دارد، بیان کرد: در استان هم نیروی متخصص و هم تاسیسات جایگزین برای همه زیرساخت‌ها وجود دارد و مشکلی از این لحاظ نیست.

کد مطلب 5994274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها