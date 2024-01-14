واگذاری ۴۳۷ فقره حق انشعاب رایگان آب در استان ایلام

پرویز ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای عمل به تکلیف قانونی و مسولیت اجتماعی و به منظور کمک به بخش محروم جامعه از ابتدای امسال ۴۳۷ فقره حق انشعاب رایگان آب در استان ایلام واگذار شده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۲۳ مورد مددجویان بهزیستی، ۹۲ مورد مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، ۲۰۷ مورد خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و ۱۵ مورد مربوط به اماکن مذهبی و آموزشی، مساجد در سطح استان بوده است.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت و توسعه شهرها و روستاها نیاز به نصب و واگذاری انشعابات آب و فاضلاب را به دنبال دارد، از رشد واگذاری انشعابات آب نسبت به سال گذشته، خبر داد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۹۳۵ فقره انشعاب فاضلاب جدید در استان ایلام واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام اظهار داشت: با واگذاری این انشعابات تعداد کل مشترکین فاضلاب استان ایلام به ۲۴۳ هزار و ۱۲۱ مشترک رسیده است.