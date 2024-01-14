زمین مسکن ملی در جویبار هنوز تامین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با بیان اینکه متأسفانه برخی از مدیران با مناسبتهای تقویم نا آشنا هستند، گفت: از همه مدیران اجرایی شهرستان انتظار میرود برای ۱۱ اسفند انتخابات پیش روی کشور قدمهای لازم درخصوص ترویج و تببین این روز بزرگ بردارند و مدیران باید به دنبال منافع مردم باشند واز تأمین منافع مدیران مافوق خود پرهیز کنند که این امر را قطعاً تحمل نخواهیم کرد.
وی خطاب به مدیران حاضر در جلسه به جزیرهای عمل کردن برخی از افراد در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: مدیران از جزیرهای عمل کردن پرهیز کنند چرا که این امر در توسعه و پیشرفت شهرستان وقفه ایجاد میکند.
فرماندار با تاکید بر اینکه در اجرای برنامههای فرهنگی همدل باشیم، افزود: اقدامات خوب فرهنگی از جمله برپایی موکب در شهرستان صورت گرفته وامیدوارم تمامی دستگاهها در این امر پیشرو باشند و هر برنامه فرهنگی که در آینده برگزار میشود به برنامه کنگره شهدای استان اشاره شود.
وی به اجرایی نشدن طرح مسکن ملی در شهرستان اشاره و به سنگ اندازی برخی دستگاهها گلایه کردو افزود: متأسفانه هنوز نتوانستیم زمین مسکن ملی را در شهرستان انتخاب کنیم و همکاری نکردن برخی مدیران در عقب ماندن این پروژه تأثیرگذار بوده است.
رستمعلی بیان کرد: در برخی موارد این سختگیریها خوب نبوده و انعطاف داشتن برای پیشبرد برنامه بسیار مهم بوده است.
فرماندار جویبار بر تبیین منش شهید سلیمانی در رسانه و فضای مجازی تاکید کرد و اظهار داشت: دنیا، دنیای تبیین است و دشمن به شدت در حال کار کردن است و ما نباید فقط به کارهای عمرانی توجه داشته باشیم باید در دیگر حوزهها نیز قوی عمل کنیم.
مقام عالی دولت در شهرستان جویبار به بازرسیهای پایان سال نانواییها و بازار تاکید کرد و گفت: اصناف و جهاد کشاورزی در بازرسیها و گشتهای پایان سال از ظرفیت سپاه و نیروی انتظامی استفاده کنند و دستگاههای ذیربط رصد ونظارت جدی داشته باشند.
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