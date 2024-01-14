نشت گاز در یک منزل مسکونی جان ۲ شهروند خلیل آبادی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی بنام عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انفجار یک منزل مسکونی در روستای کاریزک اظهار کرد: بر اثر انفجار مهیبی ناشی از نشت گاز شهری در یک منزل مسکونی در روستای کاریزک نیروهای آتش نشانی خلیل آباد در محل حاضر و عملیات کاری خود را آغاز کردند.

رئیس آتش نشانی خلیل آباد بیان کرد: به گفته کارشناس آتش نشانی این مرکز بروز نشت گاز که حاصل از لوله گاز شهری بوده است موجب تخریب ۱۰۰ درصد این واحد مسکونی شد.

وی بیان کرد: در این حادثه ۴ نفر زیر آوار بودند که با همکاری و حضور هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند اما متأسفانه به علت شدت جراحات دو نفر که زن و شوهر این خانواده بودند، علیرغم تلاش پزشکان در بیمارستان شهرستان جان خود را از دست دادند.

بنام افزود: کارشناسان ذیربط علت بروز نشت گاز شهری را در دست بررسی قرار دارند.