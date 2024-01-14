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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴

رییس آتش نشانی خلیل آباد:

نشت گاز در یک منزل مسکونی جان ۲ شهروند خلیل آبادی را گرفت

نشت گاز در یک منزل مسکونی جان ۲ شهروند خلیل آبادی را گرفت

خلیل آباد- رییس آتش نشانی خلیل آباد از فوت دو نفر بر اثر نشت گاز شهری در یک منزل مسکونی در روستای کاریزک شهرستان خلیل آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی بنام عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انفجار یک منزل مسکونی در روستای کاریزک اظهار کرد: بر اثر انفجار مهیبی ناشی از نشت گاز شهری در یک منزل مسکونی در روستای کاریزک نیروهای آتش نشانی خلیل آباد در محل حاضر و عملیات کاری خود را آغاز کردند.

رئیس آتش نشانی خلیل آباد بیان کرد: به گفته کارشناس آتش نشانی این مرکز بروز نشت گاز که حاصل از لوله گاز شهری بوده است موجب تخریب ۱۰۰ درصد این واحد مسکونی شد.

وی بیان کرد: در این حادثه ۴ نفر زیر آوار بودند که با همکاری و حضور هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند اما متأسفانه به علت شدت جراحات دو نفر که زن و شوهر این خانواده بودند، علیرغم تلاش پزشکان در بیمارستان شهرستان جان خود را از دست دادند.

بنام افزود: کارشناسان ذیربط علت بروز نشت گاز شهری را در دست بررسی قرار دارند.

کد مطلب 5994453

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