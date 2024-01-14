به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین شریعتینژاد ضمن تسلیت و تعزیت شهادت امام دهم شیعیان حضرت علی النقی (ع) اظهار کرد: به همین مناسبت ویژه برنامههای عزاداری و سوگواری در حرم مطهر ضوی با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: این ویژه برنامهها شامگاه یکشنبه بیست و چهارم دی ماه با شعرخوانی آئینی توسط شاعر دلداده اهل بیت (ع)؛ سید روح الله موید آغاز میشود و سپس زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی رضوی پای منبر سخنرانی حجتالاسلام علی علیزاده جرعه نوش معارف ناب اهل بیت عصمت و طهار (ع) میشوند.
وی افزود: مراسم شب شهادت امام علیالنقی (ع) با مرثیه سرایی و ذکر مصیبت توسط ذاکران اهل بیت (ع)؛ رضا قانع، ابوطالب خالقپور و علیرضا حسین نژاد ادامه پیدا میکند.
شریعتی نژاد عنوان کرد: مراسم صبح شهادت امام دهم شیعیان نیز روز دوشنبه بیست و پنجم دی ماه از ساعت ۹:۳۰ آغاز میشود که در این مراسم شاعر و مدیحهسرای اهل بیت (ع)؛ مصطفی جلیلیان مصلحی جدیدترین سرودههای خود در وصف امام علی النقی (ع) را پیشکش زائران حریم آسمانی حضرت رضا (ع) خواهد کرد.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری و ذکر مصیبت شهادت امام هادی (ع) از دیگر برنامههای روز شهادت این امام همام در حرم مطهر رضوی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در شام شهادت مظلومانه این امام مهربان نیز ویژه برنامههایی تدارک دیده شده است که این ویژه برنامهها شامگاه دوشنبه با قرائت زیارت امینالله و عرض ارادت و تسلیت به محضر امام مهربانیها با نوای مداح و ذاکر اهل بیت (ع) امیر عارف آغاز میشود.
شریعتی نژاد بیان کرد: دکلمه خوانی مداح نوجوان ابوالفضل سیبویه و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علی علیزاده از دیگر برنامههای شام شهادت امام علی النقی (ع) در حرم مطهر رضوی است و پایان بخش این مراسم نیز قرائت حدیث شریف کساء با نوای ذاکر آلالله مهدی نیکبخت خواهد بود.
