برگزاری مراسم باشکوه «سه روز در بهشت» در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی جهانشاهی عصر یک شنبه در اولین جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی اعتکاف که در سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: کارها و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی باید به سمت و سوی مردمی شدن به پیش رود و باید در آینده روزی را شاهد باشیم که خود مساجد بدون دخالت دستگاههای حاکمیتی اقدام به اجرای مراسمهای به مثل اعتکاف کنند و برنامههای پذیرایی، فرهنگی، قرآنی و مذهبی را به بهترین شکل ممکن به پیش ببرند.
وی ادامه داد: به همت و تلاش ارکان مساجد و هیاتیها و خیران، توانستیم در سال گذشته قریب به هفت هزار نفر را در مراسم اعتکاف سیستان و بلوچستان پذیرایی کنیم امسال در تلاشیم که این رقم به چند برابر افزایش پیدا کند و همه علاقمندان بتوانند در این مراسم معنوی شرکت کرده و بهره لازم را ببرند.
جهانشاهی با بیان اینکه در حوزه پشتیبانی و کمکهای مورد نیاز مساجد تا حد توان در خدمت مساجد میزبان اعتکاف امسال خواهیم بود، خاطر نشان کرد: در حوزه مالی و کمک در تأمین پذیرایی و خدمات فرهنگی و مذهبی، باید خود مردم هر محل و خیرین نیز به کمک مساجد بیایند.
میزبانی از دانش آموزان معتکف در هشت مسجد
مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با تاکید بر بر رونق برگزار شدن اعتکاف دانش آموزی، تاکید کرد: با توجه به تجربه سال گذشته در چندین مسجد استان برای برگزاری اعتکاف دانش آموزی، امسال براساس برنامه ریزی صورت گرفته هشت مسجد در زاهدان برای برگزاری اعتکاف دانش آموزی در سایر شهرستانهای استان، در حال برنامه ریزی است و در حال پیگیری تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش در این خصوص هستیم.
وی بیان کرد: اعتکافهای دانش آموزی بسیار مهم هستند و باید برنامه این اعتکافها ویژهتر دیده شوند و در صورت امکان، دانش آموزان هر مدرسه با ارکان خود مدرسه در یک مسجد حضور پیدا کرده و معتکف شوند و برنامههای فرهنگی و مذهبی و آموزشی خود را دنبال کنند.
وی خاطر نشان کرد: در هفته آینده نشست دوم برنامه ریزی اعتکاف را در محل این اداره کل برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم هماهنگتر و بهتر از گذشته اقدام به اجرای برنامه کنیم تا در حین مراسم با مشکلی برخورد نکنیم.
شایان ذکر است حاضران در این نشست نیز با بیان گزارشی از توانمندیهای مساجد خود، به بیان درخواستها، مشکلات، پیشنهادات و راهکاریهای خود پرداختند.
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