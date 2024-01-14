به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر یکشنبه در دومین نشست شورای اطلاع رسانی بخش ویژه خارگ اظهار داشت: روابط عمومی‌ها امروز جایگاهی فراتر از تعاریف گذشته پیدا کرده و به عنوان یک سامانه مشورتی و مدیریتی در پیشرفت و ارتقای سازمان‌ها نقش ویژه ای ایفا می‌کنند.

وی افزود: هر چه دیدگاه مدیران به روابط عمومی‌ها با اهمیت تر باشد ظرفیت این دایره برای انعکاس و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت فعالاتر خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: نقش روابط عمومی‌ها در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تحقق مشارکت حداکثری و اطمینان بخشی به اثرگذاری انتخابات و صندوق رأی در جامعه می‌تواند در حفظ منافع ملی نقش آفرینی کند.