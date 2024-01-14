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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

بخشدار ویژه خارگ:

روابط عمومی‌ها در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نقش‌آفرین باشند

روابط عمومی‌ها در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نقش‌آفرین باشند

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: روابط عمومی‌ها با انعکاس اخبار و اطلاعات امیدبخش می‌توانند در نشاط سیاسی جامعه برای مشارکت حداکثری در انتخابات موثر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر یکشنبه در دومین نشست شورای اطلاع رسانی بخش ویژه خارگ اظهار داشت: روابط عمومی‌ها امروز جایگاهی فراتر از تعاریف گذشته پیدا کرده و به عنوان یک سامانه مشورتی و مدیریتی در پیشرفت و ارتقای سازمان‌ها نقش ویژه ای ایفا می‌کنند.

وی افزود: هر چه دیدگاه مدیران به روابط عمومی‌ها با اهمیت تر باشد ظرفیت این دایره برای انعکاس و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت فعالاتر خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: نقش روابط عمومی‌ها در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تحقق مشارکت حداکثری و اطمینان بخشی به اثرگذاری انتخابات و صندوق رأی در جامعه می‌تواند در حفظ منافع ملی نقش آفرینی کند.

کد مطلب 5994491

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