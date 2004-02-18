سرسختي كره شمالي مايه دردسر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جان بولتن در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني ان . اچ . كي ژاپن گفت : من فكرمي كنم عدم تمايل كره شمالي براي مذاكره پيرامون برنامه غني سازي اورانيم مي تواند تصميم جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا براي حل مسالمت آميز و ديپلماتيك مسئله كره شمالي را نقش بر آب كند .

گفتني است كه اظهارات اخير بولتن يك هفته قبل از آغاز مذاكرات شش جانبه پيرامون حل بحران هسته اي شبه جزيره كره كه با حضور كشور هاي چين ، روسيه ، آمريكا ، ژاپن و دو كره در پكن برگزار خواهد شد بيان شده است .