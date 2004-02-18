سرسختي كره شمالي مايه دردسر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جان بولتن در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني ان . اچ . كي ژاپن گفت : من فكرمي كنم عدم تمايل كره شمالي براي مذاكره پيرامون برنامه غني سازي اورانيم مي تواند تصميم جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا براي حل مسالمت آميز و ديپلماتيك مسئله كره شمالي را نقش بر آب كند .
گفتني است كه اظهارات اخير بولتن يك هفته قبل از آغاز مذاكرات شش جانبه پيرامون حل بحران هسته اي شبه جزيره كره كه با حضور كشور هاي چين ، روسيه ، آمريكا ، ژاپن و دو كره در پكن برگزار خواهد شد بيان شده است .
جان بولتن نماينده برجسته آمريكا امروز اعلام كرد : خودداري كره شمالي براي مذاكره پيرامون برنامه غير قانوني غني سازي اورانيم مي تواند تمايل واشنگتن براي حل مسالمت آميز بحران تسليحات هسته اي شبه جزيره كره را از بين ببرد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جان بولتن در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني ان . اچ . كي ژاپن گفت : من فكرمي كنم عدم تمايل كره شمالي براي مذاكره پيرامون برنامه غني سازي اورانيم مي تواند تصميم جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا براي حل مسالمت آميز و ديپلماتيك مسئله كره شمالي را نقش بر آب كند .
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