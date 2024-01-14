به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حیدری گفت: مراسم اختتامیه سومین دوره انتخاب کتاب سال بوشهر ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر بیان کرد: پس از انتشار فراخوان سومین جایزه انتخاب کتاب سال استان بوشهر در تاریخ ۱۰ مرداد سال جاری، ۸۲ عنوان کتاب به دبیرخانه ارسال شد که با اعلام نظر داوران از ۱۰ اثر برگزیده در آئین اختتامیه تقدیر خواهد شد.

حیدری افزود: این دوره انتخاب کتاب سال در سه «بخش اصلی» همه رده‌های موضوعی، «بخش جنبی» موضوعات طراحی جلد، تصویرسازی و خلاقیت و «بخش ویژه» در ارتباط با فرهنگ و هویت بوشهر بود که بیشترین آمار دریافتی آثار در «بخش اصلی» است.

وی ادامه داد: رونمایی از کتاب، رونمایی از پوستر دوره تربیت مدرس حلقه‌های مطالعاتی و رونمایی از فراخوان انجمن اهل قلم استان دیگر برنامه‌های این آئین اختتامیه است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر عنوان کرد: آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین دوره انتخاب کتاب سال استان بوشهر با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی بوشهر برگزار خواهد شد.