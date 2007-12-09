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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۳۱

تاریخ امتحانات نیمسال اول حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

تاریخ امتحانات نیمسال اول حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

امتحانات نیمسال اول حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور از 16 دی ماه آغاز می شود.

معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : این امتحانات از 16 دی ماه آغاز شده و تا 27 دی ماه ادامه خواهد داشت. در این آزمونها سئوالات 2 یا 3 ماده درسی به صورت متمرکز از مرکز ارسال شده و به صورت همزمان در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: سئوالات بقیه دروس نیز به صورت مدرسه ای تدوین شده و مدارس موظفند تا دو هفته بعد از امتحانات نتایج نهایی را به مرکز مدیریت ارسال کنند. تعطیلات میان ترم پس از امتحانات به مدت 2 هفته خواهد بود.

کد مطلب 599459

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