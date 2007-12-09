تاریخ امتحانات نیمسال اول حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : این امتحانات از 16 دی ماه آغاز شده و تا 27 دی ماه ادامه خواهد داشت. در این آزمونها سئوالات 2 یا 3 ماده درسی به صورت متمرکز از مرکز ارسال شده و به صورت همزمان در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: سئوالات بقیه دروس نیز به صورت مدرسه ای تدوین شده و مدارس موظفند تا دو هفته بعد از امتحانات نتایج نهایی را به مرکز مدیریت ارسال کنند. تعطیلات میان ترم پس از امتحانات به مدت 2 هفته خواهد بود.