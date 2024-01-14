برگزاری انتخابات سالم، پرشور و رقابتی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت انتخابات شهرستان صحنه بعد از ظهر یکشنبه به ریاست غلامرضا شهبازی فرماندار صحنه برگزار شد.

فرماندار صحنه با عنوان این مطلب که تلاش همه ما برگزاری یک انتخابات سالم، رقابتی و پرشور است، اظهار کرد: در این مسیر اجرای مر قانون فصل الخطاب امور است.

شهبازی ادامه داد: قانون انتخابات شفاف است و ما هم از طرف ولی فقیه مکلفیم که قانون را اجرا کنیم.

وی افزود: به عنوان کسی که مسئولیت پذیرفتیم اساسی‌ترین اصل در این زمینه که باعث سلامت انتخابات می‌شود، اجرای کامل قانون است.

صادق عزیزی رئیس دادگستری شهرستان صحنه در جمع اعضای هیأت‌های نظارت و اجرایی صیانت از آرا مردم را مهم‌ترین وظیفه عوامل اجرایی انتخابات دانست و گفت: عوامل اجرایی انتخابات امین مردم در حفظ و صیانت از آرا می‌باشند.