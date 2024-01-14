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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن:

تصادف محور بردسکن به روستای هدک یک فوتی بر جا گذاشت

تصادف محور بردسکن به روستای هدک یک فوتی بر جا گذاشت

بردسکن- مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن گفت: تصادف دو خودرو در محور بردسکن به هدک در مسیر کوهپایه ای این شهرستان علاوه بر یک فوتی ۴ مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامیان شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأیید این تصادف و انتقال مصدومان به بیمارستان ولیعصر بردسکن اظهار کرد: با حضور به موقع اورژانس و دیگر نیروهای عملیاتی مرتبط از جمله هلال احمر و آتش نشانی همه مصدومان حادثه به بیمارستان منتقل شدند که متأسفانه به علت وخیم بودن حال یک نفر از آنان در بیمارستان فوت کرد.

همچنین حسن جوان، رئیس جمعیت هلال احمر بردسکن هم با اعلام اینکه رانندگان باید با سرعت مطمئن حرکت کنند افزود: نیروهای امدادی هلال احمر در صحنه ارائه خدمات داشتند.

رئیس جمعیت هلال احمر بردسکن از انتقال ۴ مصدوم به بیمارستان بردسکن خبر داد و افزود: براساس اعلام پزشکان حال دو نفر دیگر از مصدومان نیز وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 5994634

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