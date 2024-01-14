محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پذیرش اثر کاریکاتوریست مهدی بشیرزاده از شهرستان مشگین شهر در مسابقه جهانی کاریکاتوریست کشور کرواسی (مسابقات اسکار) در سال ۲۰۲۳ در بین ۲۳۴ کاریکاتوریست مقام هفتم جهانی را کسب کرد.

وی گفت: مهدی بشیرزاده در اولین جشنواره بین المللی کارتون pune هم که به مناسبت روز جهانی کارتونیست در گالری هنری بالگانداروا که در کشور هند برگزار شده بود جز نفرات برگزیده انتخاب شده بود.

جعفری افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مشگین شهر به سهم خود این موفقیت را به این هنرمند پرتلاش و جامعه هنری شهرستان و استان تبریک می‌گوید و امید است که همچنان شاهد درخشش هنرمندان مان در عرصه‌های جهانی باشیم.

وی عنوان کرد: انجمن شعر و ادب، سینمای جوان، نمایش، خوشنویسی، هنرهای تجسمی و موسیقی انجمن‌های فعال ارشاد اسلامی شهرستان مشگین شهر است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر اضافه کرد: ۴ آموزشگاه آزاد فعال، ۳ آموزشگاه هنرهای تجسمی، ۳ مؤسسه قرآنی، یک مؤسسه حوزه خانواده و مشاوره و ۵ مؤسسات فرهنگی و هنری وابسته به ارشاد اسلامی فعالیت دارند.