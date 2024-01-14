کشف کالای قاچاق در خراسان شمالی ۹۵ درصد افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی عصر یکشنبه در کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با تاکید بر اینکه قاچاق کالا یک پدیده شوم جهانی است، اما باید راه حل های محلی و اقدامات متناسب با آن داشته باشیم، افزود: قاچاق کالا ضمن آسیب‌ها و ضررهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی قاچاق کالا را ضربه به تولید ملی و اشتغال کشور عنوان کرد و اظهار کرد: بخشی از خروج ارز از کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود که آسیب‌های اجتماعی و به دنبال آن بحران‌های اجتماعی را در جامعه به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: با احساس مسئولیت و توان مضاعف باید در زمینه نظارت و پیشگیری از این مقوله تلاش شود تا شبکه‌های قاچاق متلاشی شود.

ناهیدی با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی سبب ایجاد صدمات جبران‌ناپذیر و هدر رفت انرژی، فرار سرمایه و سرمایه‌گذار است، گفت: نباید انرژی و سرمایه‌های اجتماعی توسط افراد سودجو هدر برود چرا که این هدر رفت انرژی در خراسان شمالی جبران‌پذیر نیست.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به افزایش ۹۵ درصدی کشفیات کالای قاچاق، گفت: اقدامات نظارتی و تلاش خوبی در عرصه‌های مختلف در سطح استان در حال انجام است که منجر به افزایش کشفیات شده است.

وی با اشاره به گزارش شرکت برق از کشفیات ماینر غیرمجاز در سطح خراسان شمالی، اظهار کرد: ۵۰ درصد از این کشف ماینر رمز ارزها با گزارشات مردمی حاصل شده است.

وی تصریح کرد: مشارکت مردمی در حوزه کشفیات قاچاق حاکی از آن است که مردم برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه اجتماعی احساس مسؤلیت می‌کنند.