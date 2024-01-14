به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به موضوع آزادسازی حریم قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»، اظهار داشت: فرمانده کل سپاه بر این موضوع به‌صورت ویژه تأکید دارند.

وی عنوان کرد: در این راستا مجموعه مهندسی ما شبانه‌روز دراین‌رابطه در حال تلاش هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به چند بازدید از این مجموعه، عنوان کرد: یکی از موانع در بحث ثبت جهانی قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» وجود اماکن و تأسیسات در حریم آن است.

سردار باقری، تصریح کرد: ما در راستای کمک به معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان لرستان و قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» به دنیا، همه تلاش خود را به کار می‌گیریم که در کمترین زمان ممکن حریم این قلعه تاریخی را آزادسازی کنیم.

بنابراین گزارش، قلعه باستانی فلک‌الافلاک یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی ایران و جهان است، بنای عظیم آجری مربوط به دوره ساسانی که همچنان استوار بر روی تپه‌ای باستانی در مرکز شهر خرم‌آباد میزبان دوستداران میراث‌فرهنگی این مرزوبوم است.

زیبایی و معماری شگفت‌انگیز قلعه فلک‌الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به‌عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک خود در قرن چهارم هجری قمری به‌عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل‌بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته‌شدن شهر جدید خرم‌آباد این قلعه نیز بنام خرم‌آباد معروف شد و احتمالاً نام فلک‌الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم‌نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.