۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۲۳

فرماندار دشتی:

زمین‌های روستاهای دشتی برای احداث مسکن الحاق می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: زمین‌های روستاهای نزدیک به شهرهای دشتی برای احداث مسکن به روستا الحاق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی یکشنبه شب در نشست با مدیر کل کمیته امداد خمینی (ره) استان بوشهر اظهار داشت: یکی از میراث‌های ارزشمند امام راحل کمیته امداد بود و یکی از شعارهای آن از بدو انقلاب کمک به محرومین و قشر مستضعف بود.

فرماندار دشتی افزود: خدمت در دستگاهی که این هدف را دنبال می‌کند ارزشمند است که باید قدردان آن باشیم.

بحرانی با تقدیر از ارائه خدمات این نهاد مقدس یادآور شد: این شهرستان دارای محرومیت زیادی است که نیازمند مساعدت است.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه اشتغال و مسکن شاهد هستیم و تلاش داریم زمین برای متقاضیان کمیته امداد در سطح شهرها تأمین شود.

فرماندار دشتی گفت: زمین‌های روستاهای نزدیک به شهرها جهت احداث مسکن به روستا الحاق می‌شود.

