به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی یکشنبه شب در نشست با مدیر کل کمیته امداد خمینی (ره) استان بوشهر اظهار داشت: یکی از میراث‌های ارزشمند امام راحل کمیته امداد بود و یکی از شعارهای آن از بدو انقلاب کمک به محرومین و قشر مستضعف بود.

فرماندار دشتی افزود: خدمت در دستگاهی که این هدف را دنبال می‌کند ارزشمند است که باید قدردان آن باشیم.

بحرانی با تقدیر از ارائه خدمات این نهاد مقدس یادآور شد: این شهرستان دارای محرومیت زیادی است که نیازمند مساعدت است.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه اشتغال و مسکن شاهد هستیم و تلاش داریم زمین برای متقاضیان کمیته امداد در سطح شهرها تأمین شود.

فرماندار دشتی گفت: زمین‌های روستاهای نزدیک به شهرها جهت احداث مسکن به روستا الحاق می‌شود.