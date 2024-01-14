به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی یکشنبه شب در نشست با مدیر کل کمیته امداد خمینی (ره) استان بوشهر اظهار داشت: یکی از میراثهای ارزشمند امام راحل کمیته امداد بود و یکی از شعارهای آن از بدو انقلاب کمک به محرومین و قشر مستضعف بود.
فرماندار دشتی افزود: خدمت در دستگاهی که این هدف را دنبال میکند ارزشمند است که باید قدردان آن باشیم.
بحرانی با تقدیر از ارائه خدمات این نهاد مقدس یادآور شد: این شهرستان دارای محرومیت زیادی است که نیازمند مساعدت است.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه اشتغال و مسکن شاهد هستیم و تلاش داریم زمین برای متقاضیان کمیته امداد در سطح شهرها تأمین شود.
فرماندار دشتی گفت: زمینهای روستاهای نزدیک به شهرها جهت احداث مسکن به روستا الحاق میشود.
