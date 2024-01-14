به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی یکشنبه شب در جمع مردم روستای کردوان سفلی از توابع بخش کاکی اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری‌اسلامی شاهد اقدامات خوبی در سطح روستاها هستیم که این خدمات قابل قیاس با گذشته نیست.

فرماندار دشتی افزود: تعریض راه گزدراز _ شیخیان یکی از مطالبات مردم بود که در این دولت انجام شد.

بحرانی بیان کرد: توسعه بیمارستان در دستور کار گرفت و بخش‌های آی سی یو، آن آی سی یو و اعصاب و روان اضافه شد تا بخشی از مشکلات مردم در این حوزه رفع شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات روستاها افزایش یافته و نگاه ویژه به روستاها داریم، ادامه داد: ما قدردان حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مردم هستیم و بر همه ما فرض است دغدغه‌های مردم را رفع کنیم.

بحرانی یادآور شد: تلاش کردیم به همه نقاط شهرستان خدمات نظام ارائه بدهیم تا مشکلات مردم به حداقل برسد.

وی خاطر نشان کرد: اعتبار اصلاح چهار راه کردوان ها با همراهی نماینده مردم دشتی و تنگستان تأمین شده که بزودی شروع می‌شود.

فرماندار دشتی بیان کرد: مردم صاحب این نظام و مملکت هستید و این مردم هستند که این نظام را حفظ می‌کنند.

وی اضافه کرد: تمام دنیا برای این نظام دندان تیز کردند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: همه باید در حفظ نظام کمک کنیم که یکی از آنها راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات است.

بحرانی افزود: اگر می‌خواهیم به پیشرفت و توسعه برسیم باید در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: دشمنان به دنبال یاس و ناامیدی هستند و می‌خواهند حضور مردم در پای صندوق‌های رأی کمرنگ جلوه دهند.

بحرانی با اشاره به اینکه پشتیبان جبهه مقاومت ایران اسلامی است، گفت: اگر کمبودی در حوزه خدمات رسانی وجود دارد به پای نظام نزنید.